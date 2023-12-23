«Реал Сосьедад», за который выступает Захарян, опубликовал заявление о Суперлиге

На официальном сайте «Реала Сосьедад» обнародовали заявление по поводу решения Суда Европейского Союза, который постановил, что УЕФА и ФИФА действовали против законодательства о конкуренции, заблокировав создание Суперлиги в 2021 году.

«По-прежнему стремимся работать через Ассоциацию европейских клубов (ECA) вместе с другими европейскими клубами в защиту ценностей, определяющих европейский футбол.

Этого можно добиться только благодаря совместной работе, которую развивают ECA и УЕФА. Благодаря этому альянсу во всей футбольной экосистеме в Европе уже были осуществлены важные прогрессивные реформы управления, включая новые правила УЕФА по предварительному разрешению на проведение соревнований.

Более того, через ECA клубы теперь находятся в центре принятия решений по соревнованиям, в которых они участвуют.

Уважение национальных лиг – это актив, который мы не можем потерять ни при каких обстоятельствах. Мы не понимаем футбол как закрытую модель. Мы выступаем за открытый футбол с прямым доступом из национальных лиг и сезон за сезоном», – говорится в заявлении.

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