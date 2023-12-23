Гвардиола высказался о повреждении Родри в финале клубного чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем после победы на клубном чемпионате мира, а также о повреждении полузащитника Родриго Эрнандеса. Вчера, 22 декабря, в финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» со счётом 4:0, Родри был заменён на 74-й минуте.

«Гудисон Парк», возможно, не лучшее место для возвращения после победы на клубном чемпионате мира, честно говоря. Но мы постараемся купить новую книгу и начать писать красивые истории. Игроки всё еще невероятно голодные и мотивированные. Я действительно рад за многих людей, которые работают в клубе на протяжении многих лет.

Это прекрасный день. Я никогда бы не подумал, когда приехал в Манчестер, что мы сделаем то, что у нас есть вместе, — выиграем те титулы, которые мы завоевали, а также клубный чемпионат мира в Саудовской Аравии.

Я не разговаривал с Родри. Похоже, он чувствует себя хорошо. Это было страшно. Ситуация была действительно жесткой. Мы увидим в ближайшие дни, как он отреагирует. Прямо сейчас я не знаю», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Эвертоном».