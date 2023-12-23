«Каждый матч выиграть очень сложно». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Шеффилдом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

«Я очень доволен тем, как мы завершили сегодняшний матч после 15 побед подряд, потому что каждый матч выиграть очень сложно. Они очень хорошо оборонялись. Мы контролировали ход матча в первом тайме, как и планировали. Мы не забили, но нам нужно было набраться терпения.

Я думаю, что гол, который был отменён с помощью VAR, — это момент, после которого мы были немного расстроены и немного потеряли контроль над игрой. Они создали один или два голевых момента, а нам нужно было избегать подобных ситуаций.

Когда они забили, было очень сложно, но мы отреагировали очень хорошо, мы сравняли счёт и сыграли вничью. Я очень рад, что теперь у нас 39 очков.

Мы собираемся сосредоточиться на «Манчестер Юнайтед». Я горжусь нашей работой, нашими игроками и нашими болельщиками», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».