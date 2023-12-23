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Василий Уткин: грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал

Василий Уткин: грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал
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Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о новом формате клубного чемпионата мира. Вчера, 22 декабря, в финале клубного чемпионата мира — 2023 английский «Манчестер Сити» разгромил бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.

«Ман Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе». Это неудивительно — доминирование европейцев происходит не первый год, и это говорит, как мне кажется, о том, что грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал. Меня порадует наличие хотя бы одного неевропейского клуба в восьмёрке», — написал Уткин в телеграм-канале.

Напомним, ранее ФИФА объявила о том, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США в период с 15 июня по 13 июля. В нём примут участие 32 команды. От Европы там будет 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре, а от Океании — один.

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