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Дмитрий Шнякин признан лучшим комментатором года

Дмитрий Шнякин признан лучшим комментатором года
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Журналист Дмитрий Шнякин выиграл награду имени Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» на торжественной церемонии вручения V Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Другими кандидатами на этот приз были Константин Генич и Роман Трушечкин.

Напомним, Шнякин вместе с Трушечкиным комментировали матчи минувшего чемпионата мира 2022 года, работая непосредственно из Катара. В таком дуэте они прокомментировали и финальный матч мирового мундиаля, в котором встретились сборная Аргентины и национальная команда Франции. В основное время матча команды сыграли со счётом 3:3. Однако в послематчевой серии пенальти победу со счётом 4:2 одержали аргентинцы.

Фото: «Чемпионат»

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