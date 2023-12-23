Дмитрий Шнякин признан лучшим комментатором года

Журналист Дмитрий Шнякин выиграл награду имени Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» на торжественной церемонии вручения V Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Другими кандидатами на этот приз были Константин Генич и Роман Трушечкин.

Напомним, Шнякин вместе с Трушечкиным комментировали матчи минувшего чемпионата мира 2022 года, работая непосредственно из Катара. В таком дуэте они прокомментировали и финальный матч мирового мундиаля, в котором встретились сборная Аргентины и национальная команда Франции. В основное время матча команды сыграли со счётом 3:3. Однако в послематчевой серии пенальти победу со счётом 4:2 одержали аргентинцы.