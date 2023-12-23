«Разве это справедливо?» Юрген Клопп раскритиковал плотный календарь в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал плотный календарь игр в английской Премьер-лиге и Кубке Лиги перед сегодняшним матчем 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (начало игры — в 20:30 мск).

«Вчера [в четверг] мы были на восстановлении и немного потренировались, полчаса. Мы играли в среду. Во вторник тренировка была короче, чем обычно, стандарты, тактические моменты, 35 минут. Восстановление в понедельник. В воскресенье — игра. Пятница – восстановление. Матч в четверг.

Я видел, что «Вест Хэм» в субботу сыграет в 12:30. Стоит задать вопрос: правильно ли это? Вы играете в турнире, где к каждой команде должны относиться одинаково. Люди думают, что это нормально – ставить «Вест Хэм» на эту игру и критиковать Дэвида Мойеса на неделе, когда он делает ротацию (в матче с «Ливерпулем» в Кубке Лиги. — Прим. «Чемпионата»). Какая у него была альтернатива? Мы должны внести изменения, иначе просто не сможем справиться с этим.

Сегодня, 23 декабря, мы играем в 17:30 – это значит, что ребята поспят подольше. «Вест Хэм» встаёт в 7.30, а в девять заваривает лапшу! Разве это справедливо? Почему они не могут посмотреть на проблему, кто бы это ни делал?

В кои-то веки отложите клубные предпочтения и просто подумайте об общих футбольных проблемах. Кто-то должен измениться. Они говорят: «Ну да, но вы подписали контракт на ТВ-трансляции». Это не имеет никакого отношения к делу», — приводит слова Клоппа The Guardian.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.