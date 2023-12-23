«Манчестер Юнайтед» не смог забить в четырёх матчах подряд впервые за 31 год

В субботу, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вест Хэму» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги — 0:2. Таким образом, «красные дьяволы» не смогли забить уже в четвёртой игре кряду. Подобное произошло впервые за 31 год. В последний раз четырёхматчевая серия без забитых мячей у манкунианцев была в ноябре 1992 года. На тот момент команду возглавлял шотландец сэр Алекс Фергюсон.

Последним голом на данный момент «Манчестер Юнайтед» отмечался в среду, 6 декабря. Это произошло в игре чемпионата Англии с «Челси» — 2:1. На протяжении последующих четырёх матчей во всех турнирах подопечные Эрика тен Хага не смогли забить ни одного гола: 0:3 с «Борнмутом», 0:1 с «Баварией», 0:0 с «Ливерпулем» и 0:2 с «Вест Хэмом».

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 26 декабря. Команда тен Хага в родных стенах встретится с «Астон Виллой» в рамках 19-го тура АПЛ. Начало игры — в 23:00 мск.