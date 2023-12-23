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Филлипс сообщил «Манчестер Сити», что готов покинуть клуб зимой — The Guardian

Филлипс сообщил «Манчестер Сити», что готов покинуть клуб зимой — The Guardian
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс сообщил руководству английской команды, что готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, футболист через агентов сообщил руководству клуба о готовности уйти в январе в надежде повысить шансы на попадание в состав сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года. При этом главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 28-летнего игрока.

«Горожане» планируют отдать игрока в другой клуб, при этом команда больше хочет продать Филлипса, чем заключить арендное соглашение. Главными претендентами на Калвина являются английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Ювентус».

Филлипс в нынешнем сезоне сыграл за команду всего 10 матчей во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним голом.

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