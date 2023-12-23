«Манчестер Юнайтед» не побеждает в четырёх матчах кряду

В субботу, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги в гостях проиграл «Вест Хэму» (0:2). Таким образом, манкунианцы не могут добиться победы уже в четвёртом матче кряду.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал своего соперника в среду, 6 декабря. Это произошло в матче чемпионата Англии с «Челси» — 2:1. На протяжении последующих четырёх встреч во всех турнирах подопечные Эрика тен Хага трижды проиграли и ещё раз не смогли выявить победителя: 0:3 с «Борнмутом», 0:1 с «Баварией», 0:0 с «Ливерпулем» и 0:2 с «Вест Хэмом».

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашней арене сыграет с «Астон Виллой». Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» во вторник, 26 декабря. Начало игры — в 23:00 мск.