Агент Кастаньо: контракт с «Краснодаром» ещё не подписан

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Краснодар».

«Контракт ещё не подписан, но мы движемся вперёд. Я думаю, что всё будет хорошо», — приводит слова Оларте «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что Кевин Кастаньо в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара». Контракт колумбийца с «быками» будет рассчитан на три года. Также сообщалось, что Кастаньо будет продан в «Краснодар» за € 6,8 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кастаньо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.