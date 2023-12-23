Стали известны условия сделки по переходу колумбийца Кастаньо в «Краснодар»

Опорный полузащитник мексиканского «Крус Асуль» Кевин Кастаньо будет продан в «Краснодар» за € 6,8 млн. Об этом сообщает Vamos Azul со ссылкой на журналиста Адриан Эспарса Отео в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что в случае, если «Краснодар» продаст колумбийского футболиста в другой клуб, «Крус Асуль» получит 30% от этой сделки.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кастаньо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.