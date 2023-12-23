Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны условия сделки по переходу колумбийца Кастаньо в «Краснодар»

Стали известны условия сделки по переходу колумбийца Кастаньо в «Краснодар»
Комментарии

Опорный полузащитник мексиканского «Крус Асуль» Кевин Кастаньо будет продан в «Краснодар» за € 6,8 млн. Об этом сообщает Vamos Azul со ссылкой на журналиста Адриан Эспарса Отео в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что в случае, если «Краснодар» продаст колумбийского футболиста в другой клуб, «Крус Асуль» получит 30% от этой сделки.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кастаньо с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
В Колумбии называют возможного новичка «Краснодара» Кастаньо «игроком будущего»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android