«Боже мой, насколько они сильные?» Юрген Клопп — о ничьей в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1).

«Боже мой, насколько они сильные? Хорошая новость заключается в том, что мы тоже хороши.

В такой игре, как эта, тяжело сразу показывать высокий уровень, особенно с учётом скорости «Арсенала». Но игра, которую мы показали, то, как мы начали второй тайм — мы должны были забивать.

Мы пасуем вместо того, чтобы бить, четыре или пять раз мы делаем это, это урок для нас. Но в целом игра отличная», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, после результата данного матча «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Астон Виллу». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Арсенал» же остался на первой строчке, в активе «канониров» 40 очков после 18 матчей чемпионата. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила возможность обойти «Арсенал» и выйти на первое место в АПЛ.