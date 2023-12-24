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Четыре английских топ-клуба претендуют на форварда «Лейпцига» Шешко

Четыре английских топ-клуба претендуют на форварда «Лейпцига» Шешко
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Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги, сообщает 90min.

По информации источника, на словенского форварда претендуют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Отмечается, что из-за недостаточного количества игрового времени 20-летний футболист готов перебраться в АПЛ уже в январе.

Шешко перешёл в «Лейпциг» из «Зальцбурга» минувшим летом за € 24 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «Лейпциг» 22 неполных матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о почти состоявшемся переходе в «Лейпциг» полузащитника «Наполи» Элифа Элмаса.

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