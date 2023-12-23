Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Наполи» Элмас переходит в «Лейпциг» — Романо

Хавбек «Наполи» Элмас переходит в «Лейпциг» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас завершает переход в немецкий «Лейпциг». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, македонский хавбек в субботу, 23 декабря, успешно прошёл медицинское обследование. На данный момент 24-летний футболист находится в Лейпциге со своим агентом Джорджем Гарди, подписывая все необходимые документы.

Элмас выступал за «Наполи» с 2019 года. В нынешнем сезоне македонец провёл за «партенопейцев» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с итальянским клубом действовал до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 26 млн.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» может досрочно расторгнуть арендное соглашение с защитником «Лейпцига» Анхелиньо.

Материалы по теме
«Галатасарай» может досрочно прервать аренду Анхелиньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android