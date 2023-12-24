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Санкции против России могут помешать переходу Ренана из «Зенита» в «Реал»

Как сообщалось ранее, защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно. Однако переходу игрока могут помешать санкции Европейского союза против России, сообщает AS.

По сведениям источника, этот момент является главным препятствием в осуществлении возможного трансфера, так как европейским клубам запрещено платить российским командам более € 100 тыс.

Напомним, источники сообщали, что руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность аренды бразильского футболиста с последующим правом выкупа. Пресс-служба мадридского клуба заявила, что у них нет информации о данной ситуации.

Ранее сообщалось, что бразильский «Интернасьонал» близок к подписанию Роберта Ренана, однако Александр Медведев данные слухи опроверг.