«Зенит» отдаст Ренана в годовую аренду, но сможет продать в Европу летом — ESPN Brasil

В ближайшее время санкт-петербургский «Зенит» завершит сделку по переходу своего защитника Роберта Ренана в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной на год, предусмотрев при этом в соглашении возможность продажи 20-летнего футболиста грядущим летом. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, целесообразность данной опции объясняется интересом к Ренану со стороны ряда европейских клубов, например, мадридского «Реала» и лондонского «Вест Хэма».

Напомним, Ренан выступает за сине-бело-голубых с января текущего года. Игрок обороны присоединился к петербуржцам на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ренан провёл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.