«Интернасьонал» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с опцией выкупа — ESPN Brasil

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан в ближайшее время перейдёт в «Интернасьонал». Об этом сообщает ESPN Brasil. По информации источника, стороны близки к договорённости по аренде 20-летнего футболиста до конца 2024 года. Соглашение будет предусматривать опцию выкупа.

Ренан выступает за «Зенит» с января этого года. Игрок обороны присоединился к петербуржцам на правах свободного агента.

В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Ренану со стороны английского «Вест Хэма».