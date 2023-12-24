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Экс-игрок «Юнайтед» Невилл: атакующая линия «Ливерпуля» неряшлива

Экс-игрок «Юнайтед» Невилл: атакующая линия «Ливерпуля» неряшлива
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гарри Невилл поделился мнением об игре атакующих футболистов «Ливерпуля» в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:1).

«Юрген Клопп не уверен в тройке нападающих с Гакпо, Диасом и Нуньесом. Он перемещает их с позиции на позицию, вы не знаете, кто из них будет играть на следующей неделе. Он меняет их довольно рано.

Раньше у него была тройка нападения, которая состояла из Фирмино, Салаха, Мане, и она работала как часы, показывая высокий уровень. Теперь же Клопп оказался в ситуации, когда он каждую неделю вынужден жонглировать игроками и гадать, кого из них лучше выбрать.

Они неряшливы. Те трое футболистов, что играли в атаке раньше, являлись игроками мирового класса. Нуньес, Гакпо и Диас неряшливы. Однако Салаха это не касается», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 4'     1:1 Салах – 29'    

Напомним, после 18 туров чемпионата Англии подопечные Клоппа набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место, уступая лондонскому «Арсеналу», имеющему в активе 40 очков.

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