Казанский «Рубин» интересуется защитником сборной Кении

Казанский «Рубин» интересуется защитником шведского АИК и сборной Кении Эриком Отьено. Об этом сообщил New Sheriff в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что, кроме «Рубина», игрок находится в сфере интересов немецкого «Вольфсбурга», итальянской «Аталанты», шотландского «Селтика», а также английских «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити». Ожидается, что кенийский футболист покинет свой нынешний клуб в январе.

В чемпионате Швеции 2023 года 27-летний Эрик Отьено провёл 26 матчей, в которых забил один мяч и оформил три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 он провёл пять матчей в Лиге конференций. Результативными действиями футболист не отметился. За сборную Кении Отьено дебютировал 29 мая 2016 года в товарищеском матче с Танзанией (1:1).