«Вулверхэмптон» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

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В матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Лемина, Сарабия, Хи Чан, Кунья.

«Челси»: Петрович, Густо, Дисаси, Силва, Колвилл, Угочукву, Галлахер, Стерлинг, Палмер, Джексон, Броя.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «Арсенал» (40).