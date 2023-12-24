«Реал» рассматривает защитника «Аль-Насра» в качестве замены травмированному Алабе

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания защитника саудовского «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерика Лапорта, который рассматривается в качестве временной замены Давиду Алабе, недавно получившему разрыв крестообразных связок. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, «сливочным» будет крайне трудно подписать 29-летнего футболиста, поскольку «Аль-Наср» приобрёл его только минувшим летом и рассчитывает на его вклад в завоевание трофеев с клубом. Кроме того, сам испанец доволен жизнью в Саудовской Аравии.

Напомним, Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» за € 25 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за саудовский клуб, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.