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Игроки «Челси» не смогли реализовать момент, убежав втроём на вратаря «Вулверхэмптона»

Игроки «Челси» не смогли реализовать момент, убежав втроём на вратаря «Вулверхэмптона»
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В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. После первого тайма счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2-й тайм
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Лемина – 51'    

На 32-й минуте игроки «Челси» смогли убежать в контратаку после ошибки защитника «Вулверхэмптона». Они оказались втроём перед вратарём хозяев Жозе Са. Но нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не стал делиться мячом и не смог переиграть голкипера.

Видео доступно в телеграм-канале «PRO Английский футбол». Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (40).

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