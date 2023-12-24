Игроки «Челси» не смогли реализовать момент, убежав втроём на вратаря «Вулверхэмптона»

В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. После первого тайма счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте игроки «Челси» смогли убежать в контратаку после ошибки защитника «Вулверхэмптона». Они оказались втроём перед вратарём хозяев Жозе Са. Но нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не стал делиться мячом и не смог переиграть голкипера.

Видео доступно в телеграм-канале «PRO Английский футбол». Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (40).