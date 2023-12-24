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Нино, которого хочет подписать «Зенит», привлёк внимание нескольких европейских команд

Нино, которого хочет подписать «Зенит», привлёк внимание нескольких европейских команд
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Центральный защитник бразильского «Флуминенсе» Нино, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит», стал предметом интереса европейских клубов. Об этом сообщает ANSA.

По информации источника, к 26-летнему защитнику проявляют интерес итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд», которые хотят сделать всё возможное, чтобы подписать игрока этой зимой. Этим клубам придётся действовать быстро, так как подтвердился предметный интерес к футболисту от английского «Ноттингем Форест». Также сообщается, что «Ливерпуль» и «Фулхэм» запросили информацию по защитнику.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе Нино.

Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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