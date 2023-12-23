Защитник «Флуминенсе» Нино, которым интересуется «Зенит», высказался о своём будущем

Защитник «Флуминенсе» Нино ответил на вопрос о своём будущем в бразильском клубе.

«Я очень счастлив здесь, я всегда это говорил. Моё будущее ещё не решено, следующие несколько дней будут фундаментальными. Я пока ничего не могу сказать, потому что действительно не знаю, что произойдёт. Но я уверен, что если что-то произойдёт, то это будет благом для меня и для «Флуминенсе». Болельщики могут быть уверены, что следующий шаг будет сделан очень спокойно и с большой любовью к «Флуминенсе», — приводит слова Нино Globo Esporte.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе Нино.

В прошедшем сезоне Нино провёл 26 матчей в составе «Флуминенсе» в рамках бразильского чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.