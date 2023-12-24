«Челси» проиграл больше всех матчей в АПЛ в 2023 году

Поражение в сегодняшнем матче с «Вулверхэмптоном» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги стало для «Челси» 19-м в чемпионате страны в 2023 году. Ни одна команда не проиграла в стольких играх АПЛ в текущем календарном году. Об этом сообщает Squawka.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

После результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).