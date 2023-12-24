«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» и остался на 10-м месте в таблице АПЛ

Сегодня, 24 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Вулверхэмптон» обыграл «Челси» со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Марио Лемина открыл счёт в матче, выведя «Вулверхэмптон» вперёд. В концовке матча, на 90+3-й минуте, Мэтт Доэрти удвоил преимущество «волков». Вскоре, на 90+6-й минуте, Кристофер Нкунку отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Вулверхэмптона».

После результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).