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«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» и остался на 10-м месте в таблице АПЛ

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» и остался на 10-м месте в таблице АПЛ
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Сегодня, 24 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Вулверхэмптон» обыграл «Челси» со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Марио Лемина открыл счёт в матче, выведя «Вулверхэмптон» вперёд. В концовке матча, на 90+3-й минуте, Мэтт Доэрти удвоил преимущество «волков». Вскоре, на 90+6-й минуте, Кристофер Нкунку отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Вулверхэмптона».

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Лемина – 51'     2:0 Доэрти – 90+3'     2:1 Нкунку – 90+6'    

После результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).

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