Главный тренер «Нефтчи» Муту покинул команду из-за смерти матери

Румынский главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Адриан Муту покинул команду из-за смерти матери.

«Сегодня контракт между «Нефтчи» и Адрианом Муту был расторгнут по обоюдному согласию. «Нефтчи» благодарит Адриана за сотрудничество и усердную работу и желает ему успехов в дальнейшей деятельности.

В то же время клуб выражает глубокие соболезнования Адриану Муту в связи со смертью его матери», — сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в азербайджанской лиге «Нефтчи» располагается на третьем месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Карабах» с 38 очками.

При этом «нефтяники» прошли в 1/4 финала Кубка Азербайджана, обыграв в 1/8 турнира «Карадаг» со счётом 4:0.