Аршавин рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы выиграть у «Зенита» чемпионскую гонку

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, что нужно «быкам» для того, чтобы выиграть у «Зенита» чемпионскую гонку в РПЛ.

«Чем могу объяснить лидерство «Краснодара»? У «быков» хороший сбалансированный состав, плюс уверенная игра. Команда выступила практически без спадов.

В каких-то линиях краснодарцы выглядят сильнее «Зенита»? Ни в каких. Понятно, что Сафонов — лучший вратарь страны. Но Миша Кержаков или Адамов тоже голкиперы хорошего класса.

Хватит ли «Краснодару» ресурсов и опыта бороться за чемпионство? Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар». Лидеру чемпионата нужна глубина состава. Думаю, в команде это понимают», — приводит слова Аршавина «Спорт уик-энд».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.