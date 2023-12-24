Аршавин ответил на вопрос, дойдёт ли в «Спартаке» ситуация до увольнения Абаскаля

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что ему нравится в работе главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а также ответил на вопрос, дойдёт ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера.

«Что мне нравится в работе Абаскаля? Иногда что-то нравится, но порой — явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались.

Дойдёт ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время», — приводит слова Аршавина «Спорт уик-энд».

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата.

Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале текущего года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.