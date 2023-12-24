Игрок «Васко да Гама» Зе Габриэль отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник бразильской «Васко да Гама» Зе Габриэль отказался переходить в московский ЦСКА, сообщает Globo.

По информации источника, армейцы проявляли интерес к Зе Габриэлю и хотели подписать опорного полузащитника в качестве свободного агента, так как у него кончается контракт 31 декабря 2023 года. Однако бразилец отказал ЦСКА и продлил контракт с «Васко да Гама» до декабря 2025 года.

Зе Габриэль является воспитанником «Коринтианса» и «Интернасьонала». Зимой 2022 года в качестве свободного агента перебрался в «Васко да Гама». В нынешнем сезоне 24-летний игрок сыграл за команду 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.