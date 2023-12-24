Источник: игрок ЦСКА Ермаков переходит в «Пари НН»

Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков переходит на правах аренды в «Пари Нижний Новгород», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, нижегородский клуб бесплатно арендует российского игрока до конца сезона. При этом «Пари НН» имеет право выкупа в размере € 250 тыс. Также и армейцы будут иметь опцию обратного выкупа, которая составляет € 900 тыс. в 2025 году и € 1,1 млн в 2026 году.

20-летний Ермаков является воспитанником армейского клуба и перебрался в основную команду летом 2022 года. В нынешнем сезоне Ермаков сыграл за красно-синих 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет € 600 тысяч.