«Шинник» снял видеопародию на сериал «Слово пацана»

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Ярославский «Шинник», выступающий в Мелбет Первой лиге, опубликовал видео, в котором спародировал нашумевший российский сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». Съёмки ролика проходили на заснеженном стадионе «Шинник» в Ярославле.

«Мы не могли пройти мимо этого тренда», — подписала видео пресс-служба «Шинника».

Напомним, ранее ярославский «Шинник» представил новый комплект игровой формы на сезон-2023/2024 в стиле известного российского сериала «Слово пацана».

На данный момент после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге «Шинник» располагается на 11-м месте с 20 очками. При этом лидером второго по силе дивизиона России является махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.

Его ближайшие преследователи: подмосковные «Химки» (36), тольяттинский «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал» (все три команды имеют в своём активе по 35 очков).