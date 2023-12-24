«Шинник» представил новый комплект игровой формы в стиле «Слово пацана»

Ярославский «Шинник» представил новый комплект игровой формы на сезон-2023/2024 в стиле известного российского сериала «Слово пацана».

Ранее ярославская команда объявила о назначении на должность главного тренера 54-летнего российского специалиста Дмитрия Черышева, который заменил на этом посту 54-летнего Дмитрия Хомуху.

На данный момент после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге «Шинник» располагается на 11-м месте с 20 очками. При этом лидером второго по силе дивизиона России является махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.

Его ближайшие преследователи: подмосковные «Химки» (36), тольяттинский «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал» (все три команды имеют в своём активе по 35 очков).