Сакки — о «Милане»: не думаю, что проблема решится отставкой Пиоли

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о возможной отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера «Милана».

«Я не думаю, что проблема решится отставкой тренера. Пиоли проделал отличную работу, но ему не удалось обеспечить преемственность в своей работе. Впрочем, надо сказать, что я не знаю, есть ли кто-то, кто может обеспечить преемственность в работе этой команды», — приводит слова Сакки Milan News.

Ранее появилась информация, что клуб собирается уволить Пиоли, который возглавил миланскую команду в октябре 2019 года. В сезоне-2021/2022 «Милан» выиграл титул чемпионов Италии.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Милан» набрал 33 очка после 17 сыгранных матчей. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. «Россонери» также выступали в групповом этапе Лиге чемпионов УЕФА. Итальянский клуб занял третье место в группе F, которое даёт право выступить в первом раунде плей-офф Лиги Европы.