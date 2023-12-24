«Милан» установил антирекорд по пропущенным голам с сезона-1929/1930

В 2023 году итальянский «Милан» пропустил 64 гола во всех соревнованиях, что является антирекордом для «россонери» за один календарный год начиная с сезона-1929/1930. Об этом сообщает Opta Sport.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Милан» набрал 33 очка после 17 сыгранных матчей. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Италии «Интер», набравший 44 очка. На втором месте находится туринский «Ювентус», который имеет в своём активе 40 очков.

«Милан» также выступал в групповом этапе Лиге чемпионов УЕФА. Итальянский клуб занял третье место в группе F, которое даёт право выступить в первом раунде плей-офф Лиги Европы. В группе с «россонери» играли дортмундская «Боруссия», французский «Пари Сен-Жермен», а также английский «Ньюкасл Юнайтед».