«Галатасарай» раскритиковал судейство в матче с «Фенербахче» и показал фингал Икарди

Пресс-служба «Галатасарая» раскритиковало судейство в матче 18-го тура турецкой Суперлиги с «Фенербахче» (0:0) и опубликовало фотографию нападающего Мауро Икарди с фингалом под глазом, полученного вовремя встречи.

«Те, кто хочет справедливости только для себя, сегодня вечером продолжали манипулировать турецким футболом со всех каналов. Мы рассказываем о том, что не смогли увидеть судейская коллегия, комната VAR и 26 камер, и нам снова стыдно за них. Надеемся, что тем, кто довёл турецкий футбол до такого состояния, однажды станет стыдно», — говорится в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Личный архив Мауро Икарди

В воскресенье, 24 декабря, состоялся матч 18-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались два стамбульских клуба — «Фенербахче» и «Галатасарай». Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Встреча завершилась вничью 0:0. После этой игры в активе обоих клубов стало по 44 очка. «Фенербахче» занимает первое место, обходя «Галатасарай» по дополнительным показателям.