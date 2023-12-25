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«Даже прослезился на поле». Форсберг назвал самый памятный момент в «Лейпциге»

«Даже прослезился на поле». Форсберг назвал самый памятный момент в «Лейпциге»
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Бывший полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг, перешедший в американский «Нью-Йорк Ред Буллз», поделился воспоминаниями о самом памятном моменте за всё время в немецком клубе.

«Я даже прослезился на поле, когда мы выиграли наш первый Кубок Германии в 2022 году. Мы столько лет боролись за то, чтобы наконец привезти трофей в Лейпциг.

Для нас было важно, что после двух поражений в финале с «Фрайбургом» всё наконец сложилось, и подарить болельщикам трофей было одной из моих главных целей. Я никогда не забуду, как праздновал с болельщиками в Берлине и Лейпциге после финала», — приводит слова Форсберга пресс-служба клуба.

32-летний Форсберг выступал за «Лейпциг» с января 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «РБ Лейпциг» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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