Зинченко — один из худших игроков «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» по версии Whoscored

Украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вошёл в число худших игроков своей команды в выездном матче 18 тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1) по оценкам от статистических ресурсов Whoscored и Sofascore.

Whoscored оценил действия Зинченко в этой игре на 6,5 балла. Такую же оценку получил бразильский нападающий Габриэл Жезус. Хуже Зинченко по версии портала сыграли только полузащитник Кай Хаверц (6,1 балла) и вингер Габриэль Мартинелли (6,3 балла).

По версии Sofascore украинский защитник получил оценку 6,7 балла, ниже него в «Арсенале» оценены только Хаверц (6,6 балла) и Мартинелли (6,5 балла).

В текущем сезоне на счету Зинченко 23 матча за «Арсенал» во всех турнирах, один забитый гол и один результативный пас.

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