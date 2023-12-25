Петер Шмейхель: в «МЮ» слишком много футболистов, которые не заслуживают играть в команде

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о футболистах команды.
«В этой команде слишком много игроков, которые не заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Шмейхеля Football Talk в своей социальной сети X (ранее Twitter).
После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один матч завершился вничью.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 26 декабря.
В Лиге чемпионов команда заняла последнее место в группе и не смогла выйти в еврокубковую весну.
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