«Манчестер Юнайтед» выдал худшие показатели с 1930 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл 13 из 26 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах. Больше поражений до Рождества у команды было только в сезоне-1930/1931 (16). Тогда «МЮ» финишировал на последнем, 22-м месте в чемпионате Англии.

После 18 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, записав в свой актив 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один матч завершился вничью.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» занял последнее место и не смог выйти в евровесну.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 26 декабря.

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