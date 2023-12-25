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Тренер «Краснодара» Ивич рассказал о работе над грубым стилем игры Черникова

Тренер «Краснодара» Ивич рассказал о работе над грубым стилем игры Черникова
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о работе над агрессивным стилем игры Александра Черникова.

«Я очень часто общаюсь с Черниковым по поводу его подкатов. Это его стиль, он любит играть агрессивно. Но я всегда говорю ему, что подкат ― это последнее решение проблемы. За последний год мы улучшили этот аспект в его игре, он стал сильнее, стал реже грубить. Хорошим игрокам на его позиции нужно сделать всё, чтобы не идти в подкат, нужно забрать мяч другими способами. Я понимаю, что отборы – часть игры, как жёлтые и красные карточки, но есть другие способы. Мы много говорим с Александром, показываем ему нарезки с эпизодами, где он был хорош, где он отобрал мяч без подката. Это постоянная работа, работа и работа», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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