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Александр Медведев отреагировал на исполнение Дзюбой песни фанатов «Зенита» на вечеринке

Александр Медведев отреагировал на исполнение Дзюбой песни фанатов «Зенита» на вечеринке
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Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал то, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба спел фанатскую песню сине-бело-голубых, в составе которых выступал ранее.

«Дзюба исполнил песню в поддержку «Зенита»? Он наш пацан!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» нападающий провёл 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

9 апреля после матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюба проигнорировал главного тренера сени-бело-голубых Сергея Семака, который хотел пожать ему руку. Позже нападающий рассказал, что просто не заметил 47-летнего специалиста.

24 сентября после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ Дзюба заявил, что счастлив обыграть санкт-петербургский клуб.

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