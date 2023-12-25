Игроки «Спартака» стали лучшими в РПЛ по проценту успешных обводок в первой части сезона

Футболисты московского «Спартака» стали лучшими в Российской Премьер-Лиге по проценту успешных обводок в первой части сезона-2023/2024.

Так, у красно-белых 64% успешных обводок — это лучший показатель в лиге после 18 туров. На втором месте расположились футболисты «Зенита» — 62% успешных обводок. Замыкает тройку лидеров по этому показателю «Рубин» — 61%.

Отчёт также можно посмотреть на официальном сайте РПЛ

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» (30) — пятый.