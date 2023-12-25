«Локомотив» и «Крылья Советов» забили больше всех голов в концовках матчей после 18 туров

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. В нём рассмотрены разные статистические аспекты, в том числе временные отрезки голов.

Так, лидером по голам в концовках матчей (с 76-й по 90-ю минуту) стали самарские «Крылья Советов» — 13 голов. На втором месте по этому показателю — московский «Локомотив» (12 голов). Третье место с девятью голами в концовках поделили между собой «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Меньше всего голов в концовках у «Ахмата» и «Динамо» (по два).

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.