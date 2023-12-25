Сенников: как действующий игрок «Локомотива» Дзюба не должен провоцировать болельщиков

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на то, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«Может, сейчас не время такое выкладывать. Наверное, у Артёма остались тёплые воспоминания о периоде выступлений за «Зенит». Там был пик его карьеры, и в «Зените» он принёс больше всего пользы. Если сравнивать, то становится понятно, что «Зенит» для Дзюбы более значимый клуб, чем «Локомотив».

Но в «Локомотиве» за тобой следят болельщики. Как действующий игрок он не должен провоцировать болельщиков. Когда карьера закончится, можно проявлять все эмоции. Но сейчас это надо делать осторожно. Понять его можно: может, был какой-то всплеск воспоминаний», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.