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Беллингем возглавил рейтинг фаворитов «Золотого мяча» 2024 года по версии Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг кандидатов на получение «Золотого мяча».

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем занимает первую строчку в рейтинге. На втором месте расположился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Тройку лидеров замыкает француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Топ-10 фаворитов на получение «Золотого мяча» — 2024:

1. Джуд Беллингем («Реал»).

2. Гарри Кейн («Бавария»).

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

6. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»).

7. Антуан Гризманн («Атлетико»).

8. Букайо Сака («Арсенал»).

9. Деклан Райс («Арсенал»).

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду занимает 17-е место в списке, а действующий обладатель приза Лионель Месси расположился на 19-й строчке.