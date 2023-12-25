«Ростов» — лучшая команда РПЛ по совокупному командному пробегу

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Согласно данным отчёта, футболисты «Ростова» имеют наибольший совокупный командный пробег, среди всех клубов РПЛ. Подопечные Валерия Карпина преодолели расстояние в 1351,4 км. Худшей командой по этому показателю является «Оренбург» с показателем 1147,6 км.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Ростов» с 21 очком — десятый.