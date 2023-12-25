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Главный тренер «Краснодара» назвал самый тяжёлый выезд по расстоянию в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» назвал самый тяжёлый выезд по расстоянию в РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал самый тяжёлый выезд по расстоянию в РПЛ. Напомним, в Краснодаре временно закрыт аэропорт, поэтому местному футбольному клубу приходится добираться на выездные матчи разными видами транспорта.

«Самый тяжёлый выезд в РПЛ? В Калининград. Мы ехали сначала пять часов до Ставрополя на автобусе, а потом летели пять часов. Это слишком долго. Главная проблема в том, что этот матч ещё и выпал на неделю после игр сборных. У нас были футболисты, которые летели в Россию 30 часов», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России. «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах.

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