Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Безруков: доволен, как «Рубин» завершил год, но есть недочёты

Руслан Безруков: доволен, как «Рубин» завершил год, но есть недочёты
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги года для казанского клуба, а также рассказал, как команде удалось улучшить игру и результаты после неудачного старта.

«В целом доволен, как «Рубин» завершил год. Но есть недочёты. Мне, например, обидно, что проиграли «Динамо». И вообще могли зака­нчивать год на более высоком месте. Но учитывая, что у нас была плохая серия до этого, мы поднялись очень хорошо. А так пон­имаем, что можем быть ещё выше.

За счёт чего команда преобразилась? Во-первых, сыграли­сь. Во-вторых, стали понимать требования тренера. И начало везти, потому что без этого проигрывали там, где могли побежд­ать», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу казанский «Рубин» сумел набрать 28 очков. Подшефные Рашида Рахимова пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице. Отметим, что в шести предыдущих матчах в рамках РПЛ клуб из Татарстана добыл пять побед.

Материалы по теме
Казанский «Рубин» интересуется защитником сборной Кении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android