Руслан Безруков: доволен, как «Рубин» завершил год, но есть недочёты

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги года для казанского клуба, а также рассказал, как команде удалось улучшить игру и результаты после неудачного старта.

«В целом доволен, как «Рубин» завершил год. Но есть недочёты. Мне, например, обидно, что проиграли «Динамо». И вообще могли зака­нчивать год на более высоком месте. Но учитывая, что у нас была плохая серия до этого, мы поднялись очень хорошо. А так пон­имаем, что можем быть ещё выше.

За счёт чего команда преобразилась? Во-первых, сыграли­сь. Во-вторых, стали понимать требования тренера. И начало везти, потому что без этого проигрывали там, где могли побежд­ать», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу казанский «Рубин» сумел набрать 28 очков. Подшефные Рашида Рахимова пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице. Отметим, что в шести предыдущих матчах в рамках РПЛ клуб из Татарстана добыл пять побед.