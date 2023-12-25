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В «Сочи» отреагировали на инцидент со взрывом в доме вратаря «Зенита» Адамова

В «Сочи» отреагировали на инцидент со взрывом в доме вратаря «Зенита» Адамова
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В футбольном клубе «Сочи», за который ранее выступал вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов, отреагировали на новость об инциденте со взрывом в многоквартирном доме, в котором живёт вратарь сине-бело-голубых.

«Это правда, что квартира Дениса Адамова пострадала в результате взрыва. Клуб сейчас помогает футболисту с жильём, были урегулированы некоторые вопросы», — сообщила пресс-служба «Сочи» «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Жильё футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами. Также сообщалось, что Адамову вместе с родными пришлось отправиться на ночёвку к одному из сотрудников футбольного клуба «Сочи», что позже подтвердил представитель футболиста.

25-летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом этого года. В обратном направлении отправился голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.

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